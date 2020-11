Un millón, cien mil muertos y qué importa…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Avila.-

Un millón de contagios y cien mil muertos deberían de ser suficientes para que el Gobierno federal, evite ofender a las familias de los fallecidos, y en el caso de los afectados en su salud, modifique la estrategia sobre la gestión de la Pandemia de Covid 19, que indomable, nos jode a todos.

No “tantear” los efectos sociales, sanitarios, electorales y en general de la política de salud en México, puede ser una de las herencias más dramáticas de este gobierno, que pretextando corrupción, mantiene “truqueada” la operación del coronavirus.

Que no hace suficientes pruebas, que polemizó perniciosamente sobre el uso del cubrebocas, que no abasteció a los trabajadores de la salud y cuya estrategia estelar fue el mantener “vacías” las camas de hospital.

Y que en lo general, no compró suficientes medicamentos para el cáncer y las enfermedades crónico degenerativas. Decirlo, denunciarlo, exigirlo, gritarlo, NO ES POLITIZAR.

Tener desabasto de vacunas en los hospitales, tener la sola sospecha de que quienes nacen en este país no tienen BCG, que poca y punto. Ése es el mundo de la percepción inteligente, pues abajo, los de abajo, no se enteran solo saben que sufren, que mueren.

Amigos, no es un tema de partidos, es un tema de lesa humanidad. No lo ven, no lo entienden, no lo consideran, tienen otros datos. No se enteran, que meterse en el terreno de la salud, finalmente traerá consecuencias y que el círculo se cierra.

¿Para eso querían el poder? Como dicen que dijo la mamá de Pablo Escobar, en una cita no confirmada, “para no poder”.

Claro que duele y lo escrito aquí no tiene mayor motivación que honrar la verdad de lo que están, ahora mismo, en cama asfixiados. Por los que pierden la memoria y facultades en sus sillas de ruedas, por los que tendrán tuberculosis y otros males, porque no fueron vacunados a tiempo.

Por los que están transitando entre los pasillos de los hospitales, tocando puertas. Por los que están vendiendo su alma al diablo para resolver las deficiencias de salud, de padres, de hermanos, de hijos.

Cifras, para qué, para que las focas me digan que ellos –igual– tienen otros datos. Cierto, hoy nos anima la emoción, pero también la frialdad y la congruencia. México sufre y sufría antes, siempre ha sufrido.

Así la tragedia educativa, colectiva y sus consecuencias. Que en justicia es histórica, donde la realidad de hoy, es consecuencia del pasado y tienen razón en cantarlo, pero nadie puede llorar por la leche derramada y menos si está rancia.

En el cierre, claro que entiendo a los que no pasaron por una Universidad, a los que tienen precaria circunstancia académica, pero jamás a los que teniendo acceso a la información, cambian el camino del ingreso por vereda.

El TUCOM2 avanza:

Los caminos de las alianzas en México, avanza y aun no sabemos sus efectos. Vamos a hacer en la semana un recuento de todo lo que ha pasado. En lo que va, esto se está poniendo multicolor.

En Michoacán, en Nuevo León, en Sonora y en los diez estados de la Alianza Federalista, y aun faltan los acuerdos que sean de facto, que en lo que toca a Tamaulipas, veremos si el PRI, que ya abrió la puerta, se amarra –no sabemos en qué– con el Partido Acción Nacional.

¿Qué puede dar a cambio el PRI al PAN? ¿El PAN que tiene el control, que puede ceder estratégicamente al PRI, para contener al desorganizado pero peligroso Movimiento de Regeneración.

De qué manera acomodar las fichas de espacios tan simples como regidurías, hasta municipios pequeños y otros, que hoy son de Morena como el de Matamoros con Mario López o Madero con Adrián Oseguera.

Recordemos que la prioridad de AN, está muy clara en el siguiente orden. Reynosa por ser la de más alta rentabilidad electoral. Los exitosos municipios de Tampico con Jesús Nader y de Nuevo Laredo con Enrique Rivas, por cosmopolitas y ricos, pero igualmente eficientes.

Victoria, la capital es azul y será azul, no por antojo del redactor, si no porque las cuentas son simples de deducir. La semana pasada Lalo Gattás me envió una encuesta que compartimos.

Gattás un 27 por ciento, Pilar Gómez (PAN) 20, Carlos Morris (PRI) 18, Luis Torre seis, Gustavo Cárdenas (MC) 12. Y yo solamente pregunto. Si la alcaldesa está a siete puntos del morenista, significa que en menos de dos meses creció enormidades. No digo más, la dejo de tarea, pues aún falta la operación política.

Las calculadoras, no mienten.

Nostra Política: “La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida”. Bernard Le Bouvier de Fontenelle

Correo: [email protected]

Twitter.- @JEleazarDeAvila