Prepara Netflix cinta biográfica del astronauta José Hernández

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Campbell McInnes y Marc Ciardi (McFarland USA) son los encargados de la producción.

El filme llevará por nombre A Million Miles Away y estará basada en el libro autobiográfico de José Hernández, «Reaching for the Stars».

El guion fue escrito por Bettina Gilois, quien murió a principios de este año, sin embargo, ya fue revisado.

La cinta abordará la vida de José Hernández, hijo de inmigrantes mexicanos. De niño tuvo que trabajar en la recolección de frutas y verduras en California y no fue hasta los 12 años que aprendió a hablar inglés. Sus esfuerzos lo llevaron a estudiar en la Universidad del Pacífico y años más tarde realizó una maestría en ciencias e ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Santa Bárbara. Fue así que en el 2007 fue seleccionado por la NASA para trabajar con ellos.

Por su parte, Alejandra Márquez Abella es una directora mexicana cuya ópera prima fue Semana Santa, que salió en el 2015 y la cual participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Tres años más tarde, realizó Las Niñas Bien, adaptación de la novela de Guadalupe Loaeza. Con su segunda producción, Alejandra obtuvo tres nominaciones a los Premios Ariel del 2019 y ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Cine de Málaga. Antes de dedicarse a ser directora, trabajó como guionista en series como Imaginantes y Soy tu Fan.

Lo más chingón de todo ha sido tener conversaciones profundas con un ASTRONAUTA. 😵 — Alejandra Márquez Abella (@marquezabella) November 20, 2020

