Será Tenoch Huerta un villano en ‘Black Panther 2’

El Universo Cinematográfico de Marvel se enfrenta a su primer gran reto al intentar mantener a flote el éxito de la saga luego de la muerte de Chadwick Boseman, quien encarnó al Rey T’Challa, monarca del reino ficticio de Wakanda.

Pese a su notable ausencia, se espera que otros actores como Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett regresen para esta producción.

Bueno, parece que nuestro mensaje llegará más lejos y con más potencia.

Well now, it seems to me that our message will be delivered farther and with so much power.

— Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 21, 2020