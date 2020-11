Traen a microbuseros ‘bajo la lupa’ por covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara

Cd. Victoria.- La mayor parte de las quejas, que hacen llegar los usuarios a la Subsecretaría de Transporte, tienen que ver con violaciones de los operadores al Reglamento de Vialidad y Tránsito.

Es decir, hasta ahora no hay denuncias que tengan que ver con un posible sobrecupo de usuarios en las unidades, como también de que el operador no use el cubrebocas, consideró Heriberto Morado Cisneros, titular de la dependencia.

No obstante, dijo que en la medida en que los usuarios o bien, la población lo denuncien, la Subsecretaría de Transporte estará en condiciones de imponer sanciones a los operadores como a los concesionarios del transporte.

Estimó que hasta ahora, todo lo que comprende el sistema de transporte público ha cumplido con las medidas y protocolos de salud, encaminadas a la prevención y disminución de contagio de covid-19.

De hecho, personal de la Subsecretaría sale a diario a campo, a efecto de supervisar en diferentes puntos de la mayor parte de las rutas de la ciudad, que los operadores usen el cubrebocas y respeten el cupo máximo autorizado.

Dejó en claro que la dependencia no tolerará al operador que no acate estas recomendaciones e impondrá la sanción que corresponda, de manera inicial con sacar de circulación el vehículo y la que se tenga que aplicar con el operador.

Morado Cisneros admitió que existe preocupación en la Subsecretaria de Transporte por el número de casos de covid-19 que registra la Capital del Estado como otros municipios de la entidad.

“La única forma de evitar que siga habiendo más casos y desafortunadamente fallecimientos a causa de la pandemia es previniendo y eso es lo que estamos haciendo en lo que a nosotros nos corresponde” aseguró.