Alcaldesa de Playas de Rosarito arma fiesta en oficinas de presidencia

Cuando se ha pedido en infinidad de ocasiones a la población que se utilice el cubrebocas y se eviten las reuniones sociales, los funcionarios de Morena insisten en poner el mal ejemplo.

Comenzando nada menos que con AMLO y su negativa de usar cubrebocas, pero este problema alcanza todos los niveles, ya que la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown, también hizo de las suyas.

En esta semana se viralizó un video en redes sociales donde la alcaldesa de Playas de Rosarito celebra una pequeña fiesta con música y alcohol, la cuestión es que no sólo es evidente que a todos los presentes se les olvidó el cubrebocas y Susana Distancia no recibió invitación, el mayor problema es que la pachanga se armó en las mismísimas oficinas de la Presidencia Municipal.

Las imágenes compartidas en redes son muy breves, pero son suficientes como para notar que Araceli Brown tiene llena la mesa de bebidas alcohólicas y comida, donde hasta el acordeonista de los Tucanes de Tijuana, Alfredo “El Zurdo” González, andaba en el lugar.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se pronunció sobre esta situación porque evidentemente no quiere dejar que sus alcaldes se anden portando mal. Según declaraciones obtenidas dijo que habló con Araceli Brown y, aunque ella le expresó que no probó ni una gotita de alcohol y la reunión se hizo fuera del horario laboral, señaló que el caso va a ser investigado como Dios manda.

El Gobernador señaló que la alcaldesa lo reconoció, por lo que le pidió que ofreciera una disculpa a la comunidad porque esas cosas no pueden pasar y de eso no se trata nuestro movimiento, todo lo bueno que hacen se echa a perder por acciones de este tipo”.

Señaló por esto que la alcaldesa de Playas de Rosarito se tendría que aventar una pequeña charla con la Secretaría de Honestidad.

Como era obvio que sucedería, Araceli Brown ya salió a contar su “velda” sobre todo esto. Sí, se disculpó con la población por lo que hizo, pero dejo claro que ella piensa que todos andamos exagerando. “Una disculpa. Mi conciencia tranquila. Seguimos trabajando. Algunos medios de información cambian el sentido de las cosas”, escribió en Facebook.

Brown explicó, básicamente, que este “intento de desprestigio”, viene de sus rivales políticos.

“Solamente quiero aclarar porque algunos medios cambian el sentido de las cosas y que pusieron que la presidencia estaba convertida en una cantina y que un bar… y yo sé y entiendo que los de derecha, los adversarios, utilizan todo esto para tratar de prestigiar (…) yo no le veo nada de malo a lo que sucedió ayer”, expresó.

La Alcaldesa en el video donde “ofrece disculpas” señala que su único error fue quedarse en las oficinas de la Presidencia Municipal, pero como es esclava de su trabajo, ni tiempo le dio de irse a cenar a otro lado. Indicó que las bebidas alcohólicas que se ven en la grabación estaban allí porque la regidora Ángeles Gómez inauguró la Expo Tequila y las botellas fueron un obsequio de dicho evento.

En su mensaje dio las gracias por el apoyo, y reiteró que tiene su conciencia tranquila, ya que no estaba haciendo nada ilícito.

“Yo no robo, no estoy mintiendo, estoy dando la cara… no estoy ocultando nada“, subrayó en su mensaje.

