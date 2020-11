Compra consola de videojuegos; Recibe arroz y comida para perro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una ola de robos se ha empezado a viralizar en redes sociales, esta vez en el Reino Unido, donde un cliente recibió una bolsa de arroz en lugar de la consola de videojuegos.

La compañía de comercio electrónico implicada abrió una carpeta de investigación sobre el caso.

De momento todo parece indicar que algunos ladrones robaron la PS5 antes de que fueran entregadas con sus dueños. Esto provocó que gran cantidad de compradores insatisfechos manifestaran su inconformidad por medio de redes sociales, alertando a los demás usuarios a tener cuidado con sus compras en línea.

Distintos consumidores dieron también su caso, mostrando el descarado hurto y reposición a cambio de artículos como comida para perros, objetos para la limpieza y hasta masajeadores.

Además, los afectados se percataron que sus paquetes se habían marcado como entregados cuando todavía no recibían nada.

Uno de los afectados fue la periodista de MTV Bex April May, quien usó su cuenta de Twitter para contar su terrible experiencia.

Según sus declaraciones, la compañía de comercio electrónico marcó su pedido de PS5 como «perdido» alrededor del jueves por la tarde, aunque todavía no era así.

Más tarde ese día, recibió un paquete con lo que supuso era su nueva consola y hasta comenzó a documentarlo con su celular pues se trata de una joya, sin embargo, se llevó una gran decepción al notar que no era la Playstation 5, sino una freidora.

Delivery was fake ‘missed’ at midday with a ‘we couldn’t deliver’ message (with no attempt at delivery made). Now looks like it was siphoned off then before reappearing this evening, replaced with an air fryer inside. @amazonUK @amazon can you please comment on this #PS5 scam?

— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020