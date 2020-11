Hombre anónimo paga cirugía a niña con parálisis cerebral

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Emily Anderson, una niña pequeña que tiene parálisis cerebral podrá caminar gracias a el enorme gesto de un millonario anónimo que pagará la cirugía que necesita, además de correr con los gastos de un viaje a Disneylandia para ella y su familia.

El hombre donó la cantidad 75 mil libras esterlinas (más de 2 millones de pesos mexicanos), para que la pequeña de cuatro años de edad fuera sometida a una cirugía.

La familia originaria de Doncaster, South Yorkshire en Inglaterra, sigue sin creerlo, pues el sorprendente gestó cambiará para siempre la vida de su pequeña, dejando de lado la silla de ruedas que usa.

La menor tiene parálisis cerebral, pero la operación para poder tratar su problema se necesita de una rizotomía dorsal selectiva (SDR), la cual es extremadamente difícil de conseguir en el NHS (Servicio Nacional de Salud).

Paula Ratcliffe de 34 años de edad, la madre de la niña, explicó que inició una recaudación de fondos por Internet la semana pasada para poder pagar la cirugía en un futuro, sin embargo, solo pasaron 24 horas cuando de pronto un donante anónimo ofreció a pagar toda la factura y hasta un viaje completo a Disneylandia.

“Es la primera vez en mi vida que me quedo sin palabras y me emocioné mucho cuando el donante me llamó con la oferta. Aproximadamente 24 horas después de realizar la recaudación de fondos, recibí una llamada telefónica para decirme que había una oferta para que todo lo pagara un donante secreto, que quería permanecer en el anonimato. Fue todo de la nada y no me lo esperaba en absoluto. Quiere financiar su atención médica, tratamiento, cuidados posteriores y luego invitarla a un viaje a Disney, lo cual es simplemente increíble. No hay forma de que pueda mostrar lo agradecidos que estamos con esta persona y estoy tan agradecido de que crean en mi hija como yo», dijo la mamá de la niña con una gran emoción.

Con información de: mty.telediario.com