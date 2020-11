Módulo covid-19: entre el temor e incertidumbre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

Es un área a donde pocos quieren acercarse, pero el temor a saberse portadores de la enfermedad los obliga a hacerlo para salir de cualquier duda.

Es el módulo de covid-19 ubicado en el estacionamiento del Hospital General “Norberto Treviño Zapata” en la Capital de Tamaulipas el área a la que hacemos referencia y a donde han llegado decenas o cientos de personas para terminar con la incertidumbre de saber si los síntomas con los llegan pudieran ser por coronavirus u otro padecimiento.

De acuerdo al procedimiento, el área de epidemiología de la secretaría de Salud le da seguimiento a los pacientes sospechosos; se agenda la cita y al siguiente día se acude al examen.

Las recomendaciones para el mismo son solamente no ir muy cargado del estómago para evitar vómito.

La cita la hacen a la misma hora a todos, después de unos minutos y luego de que unos cuantos se han juntado, comienzan a llamarles por su nombre.

Al ingresar al estacionamiento se vuelve a hacer otra fila para enseguida ingresar a la toma de muestra.

Mientras se espera para la realización de la prueba, personal del área de psicología de la secretaría de Salud toman el nombre y teléfono de quienes quieran recibir alguna terapia vía telefónica mientras esperan el diagnóstico.

En la fila se ve de todo, desde las personas relajadas, hasta las sarcásticas, las enojadas y quienes solo quieren ser atendidas y tener el diagnóstico inmediato.

Para la realización de la prueba nasal de Covid-19 la dependencia instaló un módulo, ahí el personal que está afuera da indicaciones: no bolsas, no celulares, no objetos en mano, mujeres u hombres con cabello largo que esté completamente recogido, deben seguir la rampa e ingresar.

Al estar dentro, el personal completamente cubierto y preparado indica a la persona que se siente y se retire el cubrebocas; acto seguido le informa que ingresará dos isopos por la fosa nasal. Lo hacen en un solo lado. El tiempo es mínimo y la sensación incómoda, en la segunda puede dar asco, pero no pasa a mayores.

Después llega el aviso de que el resultado del estudio estará de 48 a 72 horas, será entregado vía telefónica y mientras tanto se debe continuar en aislamiento.

Algunos de los síntomas del covid-19 es dolor en el cuerpo, tos seca, pérdida del olfato y gusto, además de temperaturas elevadas, por mencionar unos cuantos.