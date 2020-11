Pide Canaco reordenar a vendedores informales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El reordenamiento del comercio informal sobre la calle Hidalgo, vendría a ser el complemento perfecto una vez que se concluya con el recarpeteo para devolver en cierta medida el atractivo de la considerada calle principal de la Ciudad, aseguró José Luis Loperena González.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Victoria, dijo que si bien reconocen la respuesta por parte de autoridades estatales y municipales para mejorar la imagen de esa vía, no pueden quitar el dedo del renglón en ese tema en el que se requiere atención urgente.

«Primero que nada no se trata de que los quiten (a los informales), sino de que se efectúe de una vez el ordenamiento conforme a lo que establecen los reglamentos que los rigen y de paso hacer una depuración, porque no se descarta que algunos estén trabajando de forma irregular», comentó.

Loperena González precisó que al hablar de reordenamiento, se refiere a que los espacios ocupados cumplan con las medidas que establece el reglamento, para que haya uniformidad y sobre todo respeto a la ley.

«A todos nos conviene que se revise este tema, tanto a los consumidores como a los propios comerciantes informales y desde luego a nosotros como sector formal, pero principalmente a la imagen de la Ciudad, de su calle principal», apuntó.

Con relación a la mejora de la infraestructura que comenzó con el cambio de tubería hidráulica y actualmente con el recarpeteo, Loperena González comentó que hasta ahorita todo va por buen camino y esperan que no se detenga.

«La reanudación en la operación de los parquímetros ha sido una buena medida porque los consumidores ya tienen espacio para acudir a comprar, ahora con la rehabilitación del pavimento seguramente habrá más afluencia, esperemos que no se pierda el paso y las mejoras continúen», finalizó.