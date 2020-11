Por Parkinson, Michael J. Fox anuncia retiro definitivo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El famoso actor Michael J. Fox, por su papel de Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro, anunció su retiro de la actuación debido a que su estado de salud se ha visto sumamente afectado por la enfermedad de Parkinson que padece desde hace tres décadas.

El actor de 59 años, durante la presentación de su libro de memorias titulado “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”, dijo que entrará en un segundo retiro, sabiendo que esto puede cambiar de un momento a otro.

Comentó a la revista People que: «Hay un tiempo para todo y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”.

Fox reveló que su memoria a corto plazo está muy dañada a causa de su patología. Además, hace unos días recordó el día que vio “Volver al futuro” junto a Lady Di.

El actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991. Sin embargo, lo hizo público siete años después. En el año 2000, con apenas 39 años, anunció su primer retiro de la actuación cuando los síntomas se hicieron más severos.

El actor canadiense desde entonces ha trabajado como actor de doblaje en películas como “Volviendo a casa” (1993-1996), “Stuart Little” (1999-2005) y “Atlantis: el imperio perdido” (2001).

Entre 2010 a 2016, Fox apareció en más de 20 capítulos en la serie de televisión “The Good Wife”. En 2018 compartió créditos con Kiefer Sutherland en la segunda temporada de Designated Survivor, de Netflix.

