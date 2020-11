Propone Morena crear Secretaría de Cultura

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), demandaron al Gobierno del Estado crear una Secretaría de Cultura en la entidad.

La legisladora Leticia Sánchez Guillermo, dijo que lo anterior permitirá darle mayor impulso a la cultura.

Para ello , presentó una iniciativa de punto de acuerdo en la que propone hacer un exhorto al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, “para que realice las acciones conducentes, a fin de reorganizar el ramo de la administración pública estatal, para que el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, deje de ser un organismo descentralizado coordinado administrativamente por la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas para constituirse en una Secretaría de Cultura, encargada del estudio, planeación y despacho de los asuntos correspondientes a la materia, como una dependencia más del Ejecutivo del Estado”.

La matamorense dijo que mientras la toma de decisiones se vea supeditada a las prioridades de una dependencia con múltiples responsabilidades, como es la Sebien, la atención y el compromiso de la cultura se verán mermados.

Además de ello, señaló, el actual Instituto ya cuenta con instalaciones y recursos humanos para el desarrollo de sus actividades, por lo que transformarlo en Secretaría no implicaría mayor presupuesto.

Precisó que una Secretaría facilitaría también la transparencia y la rendición de cuentas.

“En el presupuesto del año pasado, se habló de una asignación de 139 millones de pesos; sin embargo, no fue necesaria una exhaustiva investigación para saber que tales fondos no llegaron al Instituto. Tengo información de que ese presupuesto no se invirtió en el arte y la cultura, quizá, la Secretaría de Bienestar Social le dio otro uso” indicó.