Samuel García ya es precandidato a gubernatura de NL

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este domingo la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC) formalizó la postulación de Samuel García como precandidato a la gubernatura de Nuevo León.

Su postulación tuvo el respaldo de la Dirigencia Estatal y la militancia de Movimiento Ciudadano.

Samuel García dijo que el partido debe estar unido y auguró posibles ataques políticos hacia su persona.

«Por eso tomé la decisión el día de ayer de registrarme como precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, y es un placer recibir de mi amiga Julieta Macías (Presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC) la constancia que lo acredita.

«Para nadie es un secreto ni una sorpresa que quiera ser candidato a gobernador, siempre he sido claro en mis aspiraciones y toda la vida me he preparado», declaró.

Luis Donaldo Colosio Riojas, el otro precandidato por Movimiento Ciudadano para la gobernatura, abandonó no el proceso, para ir por la alcaldía de Monterrey.

«Nos enfrentamos a los gigantes de la política, a los que hacen negocio en lo oscurito, a los que se han enriquecido por hacer tratos bajo la mesa y a esos gigantes los hemos vencido a todos, han caído uno a uno.

«Vendrán los ataques de afuera y es imperativo que en Movimiento Ciudadano cerremos filas para salir en unidad a lo que se viene», aseguró.

«Este 25 de noviembre comenzamos la precampaña y mi trabajo será ir a saludar uno por uno a nuestros 18 mil militantes, a nuestros 524 mil simpatizantes que votaron por Movimiento Ciudadano para el Senado de la República».

Con información de: mty.telediario.mx