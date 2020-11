Toy Story cumple 25 años

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hoy, hace 25 años, unos intrépidos juguetes revolucionaban el cine de animación con «Toy Story», el primer largometraje creado por computadora.

El 22 de noviembre de 1995 se estrenaba la película que daría un salto mortal en la historia del cine, pero la acrobacia audiovisual necesitó casi 15 años de desarrollo y el empeño de su director, John Lasseter, quien llegó a recibir un Oscar especial por los logros pioneros en el campo de la animación generada por computadora.

Take a trip down memory lane with this early Toy Story concept art. #ToyStory25 pic.twitter.com/JLMx6oX9WW

En 1983, llegó a ser despedido de los estudios Disney por su interés en desarrollar proyectos basados en la informática que requerían elevados presupuestos para la época. Pocos imaginaban que esa obsesión acabaría por inaugurar una de las sagas más exitosas de la gran pantalla, que elevó el estatus del cine animado y que evolucionaría en cuatro entregas, cada una más aclamada que la anterior.

Toy Story es una de las franquicias más populares del cine contemporáneo, no sólo por su historia, sino también porque marcó un antes y después en el ámbito de la animación.

The toy box is overflowing with fun! Happy 25th anniversary to Toy Story, first released on this day in 1995. #ToyStory25 pic.twitter.com/fnVC74vW9a

— Pixar (@Pixar) November 22, 2020