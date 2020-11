AMLO: ¿Al cuarto de los muñecos rotos…?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Estamos a menos de 194 días para las elecciones del seis de junio del 2021; ya nos enteraremos de qué están integradas cada una de la partes. Veremos, si dos años y medio de administración de la llamada Cuarta Transformación fueron suficientes.

Si 30 meses de mandato con Andrés Manuel López Obrador, son parados en seco desde el Congreso de la Unión en los que se refiere a la Cámara de Diputados y si los números hoy en pro de Morena, en las 15 gubernaturas en juego, se dispersan como espuma.

A este lunes ya suman 723 días desde que Andrés Manuel tomó posesión, y ya no tarda mucho, para que confirmemos el adagio político de que el poder desgasta y si, como decía otro de mis filósofos favoritos -Manuel Alejandro-, el amor acaba.

(“Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, y hasta la belleza cansa ¡el amor acaba!, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra”…. Y le podemos seguir “porque el corazón de darse llega un día que se parte”), y en ello en Morena son especialistas.

Al tiempo, que las inferencias son solamente eso, no deseos, solo escenarios y posibilidades. Es la primera vez en muchos años, (más de 35) que tengo de revisor de la realidad que los estadios armables no tienen nada oculto.

Si los programas sociales federales tienen un efecto positivo, adiós a la certeza de que este gobierno fue pernicioso -es y ha sido- en temas graves como la economía, la seguridad, la salud y con eso, párele de contar, que en esta lista, no incluyo la corrupción pues la 4T ha dejado demasiadas pistas de que efectivamente “Sí Son Iguales”.

Pero de eso, solamente el tiempo y la capacidad de construcción de una oposición que vemos sigue organizando, con apuros, como Nuevo León, el parar en seco al gobierno federal.

No adelantemos vísperas, que la presión en lo que se puede comprobar, es la que ejercen de manera organizada, los diez estados de la Alianza Federalista. Este cierre de semana nuevamente fueron claros.

a.- Entre muchas cosas que ya están en agenda que acordaron firmar una controversia constitucional contra la extinción de 109 fideicomisos, la cual presentarán esta semana.

b.- Acusaron que el PEF 2021, afectará a estados y municipios con 182 mil millones de pesos en el gasto federalizado, con lo que se resolvían educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y fortalecimiento financiero.

c.- Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas incluso han evidenciado que cuando lleguen las vacunas contra covid 19, existen riesgos de manipulación.

“El escenario es catastrófico: #México ya es el cuarto país en el mundo con más fallecimientos y una tasa de letalidad de casi el diez por ciento con cien mil muertes por COVID-19. La salud debe ser la prioridad; por ello exigimos transparencia en la adquisición y manejo de las vacunas”, concluyeron en redes sociales.

El asunto es que, así avanza la nación y por más que me digan misa, todo absolutamente terminará en las urnas el seis de junio. ¡Cierren las puertas!

Lo bueno es que la banda que vota por la Morena no sabe de lo que cuestan los cintos “fifís” que usan sus próceres. La última vez que estuve en el Barrio de Tepito vi unos iguales en cien pesos cada uno.

O me equivoco don Adrián. Así las cosas donde sigue creciendo como espuma Carlos Fernández Altamirano, Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Estuvimos en el sur este fin de semana y los cuadros cuelgan como yo los coloque. Tampico, con Chucho Nader y Mon Marón siguen avanzando sin problemas, mientras que Olga canta la de Luis Miguel en la película del Jorobado de Notre Dame.

En Altamira no vemos que la plaza esté en riesgos. Existe una buena administración con Alma Laura Amparan, pero lo que más llama la atención de los que están realizando los panistas mencionados es que están trabajando disciplinados y ello debemos agregar a Miguel Gómez.

Así el sur donde la baraja más pobre sigue siendo la del PRI y supongo que no por falta de ganas, si no porque la circunstancia de pobreza financiera, así les toca jugar. Vamos a ver como les va, que en lo de la alianza, hasta ahora AN ha mantenido un absoluto silencio.

