AMLO niega acuerdo para capturar a líder de cártel

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó haber llegado acuerdo con Estados Unidos para capturar a un capo del narcotráfico a cambio de retirar cargos contra el ex secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.

Señaló que el Presidente de México no es un florero, ni está de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, ni tampoco es que se haya amenazado.

Mencionó que se insinuó que mandarían al general Cienfuegos para que les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado, por lo que no sabe de dónde salió esa información, una práctica muy arraigada para generar desconcierto y quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas.

La agencia de noticias Reuters publicó, citando a una fuente de alto nivel del Gobierno mexicano, que México se comprometió a arrestar a un líder de un poderoso cártel del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra Cienfuegos.

Agregó que Estados Unidos abandonó el caso contra el general retirado Salvador Cienfuegos citando consideraciones de política exterior “sensibles e importantes” que superaron el interés en perseguir los cargos.

Según la agencia México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial y agregó que su fuente había solicitado el anonimato por no estar autorizada a declarar sobre el tema. Agregó que el delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos.

AMLO señaló que México no tenía indicios de la investigación de EEUU contra Cienfuegos.

Al ser cuestionado por una reportera acerca de si México no tenía indicios de la investigación que llevaba a cabo Estados Unidos sobre Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador manifestó que no se tenía información y que ése es otro principio, “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Señaló que cuando fue informado oficialmente dudó de cómo estaba la investigación, por lo que pidió que se revisara el marco de cómo se da la colaboración con las agencias de Estados Unidos y pidió que enviaran pruebas.

AMLO agradeció al gobierno de Estados Unidos porque se atendió la petición del gobierno de México y negó que su gobierno haya amenazado al país vecino.

Agregó que esto surgió de manera extraña, cuando se presenta la acusación, por lo que decidió actuar con prudencia porque se daba en las vísperas de las elecciones.

El mandatario mexicano añadió que al mismo tiempo se hicieron los trámites por las vías diplomáticas, las cuales corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano. Agregó que hubo apoyo, colaboración del gobierno de Estados Unidos, que envió la información, se mandó a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento.

AMLO pidió no olvidar que México vive un proceso de transformación y reiteró que no se van a fabricar delitos, como tampoco habrá impunidad para nadie.

Con información de: noticieros.televisa.com

