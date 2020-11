Entrarán al caos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La compañía fílmica BF Distribution confirmó que “Caos: El Inicio”, basada en el best seller mundial del escritor Patrick Ness (Un Monstruo Viene a Verme) y protagonizada por los actores Tom Holland y Daisy Ridley, se estrenará mundialmente en cines a partir de enero del año próximo.

En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Holland) descubre a Viola Eade (Ridley), una chica misteriosa que aterriza en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres sufren por lo que llaman “el ruido”, una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición.

En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada, y mientras Todd jura protegerla, tendrá que encontrar su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta. La cinta fue dirigida por el cineasta Doug Liman, el guión es del propio Ness junto a Christopher Ford.

Este thriller de suspenso y ciencia ficción está protagonizado además por David Oyelowo, Nick Jonas y Cynthia Erivo. “Caos: El Inicio” está basada en el best seller “The Knife of Never Letting Go” que en Latinoamérica fue editado como “El Cuchillo en La Mano”, el primero de tres libros de la serie “Chaos Walking”.