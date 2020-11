Mohamed ‘da la cara’ tras la derrota de Rayados en penales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los Rayados del Monterrey fueron eliminados en la fase de Repechaje por el Puebla en una tanda de penales, después de haber tenido una ventaja de 2-0 que el equipo del Puebla logró empatar.

Ya en los penales, el Puebla anotó cuatro, por dos de los Rayados que quedaron eliminados.

El director técnico de Los Rayados, Antonio Mohamed, salió a dar la cara y dijo ser el “máximo responsable”.

«Es un fracaso no pelear por el campeonato, y yo soy el máximo responsable de haber quedado eliminado. Me quedo con la frustración porque teníamos todo en la mano y lo dejamos ir», reconoció el técnico

«Nos faltó manejo de partido; volvimos a pecar de lo que nos pasó en todo el año. Fallamos goles y el rival con pocas ocasiones nos hizo dos. Fallamos en momentos importantes y la responsabilidad es mía porque yo armé este equipo», explicó.

Dijo no explicarse la derrota: «Hay poco análisis. Explicamos la derrota sólo porque es fútbol, de otra manera no la podemos explicar, porque terminamos empatando 2-2. No fuimos capaces de incrementar, ni defender la ventaja y en ese pecado llevamos la penitencia».

El Monterrey es el más reciente campeón del campeonato mexicano, coronándose en el Apertura 2019.

