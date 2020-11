Ni para posadas los ocupan

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Arely López Galicia.-

MATAMOROS, Tam.- A pesar de que aún no se han anunciado nuevas restricciones, los salones de eventos están registrando una caída de hasta el 90 por ciento en la renta para la realización de las tradicionales posadas navideñas que se realizan en diciembre.

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Tello Romero, empresario del ramo en esta ciudad, quien destacó que lamentablemente la contratación está baja, a comparación de años anteriores dado que en estas fechas llenaban las agendas.

“Estas fechas el año pasado ya teníamos saturado un calendario de diciembre por ejemplo para las posadas que es básicamente el tema de diciembre, si me preguntas ahorita como está el tema de las posadas, te podría decir que no he contratado ninguna posada”, dijo.

Detalló que el hecho de que la contratación esté muy baja, los pone en un camino difícil, debido a que cada día ven más desalentador la realización de estos eventos para los empleados de alguna empresa maquiladora, comercial o de servicios.

Detalló que por el momento solo tienen en agenda para las bodas y quinceañeras que se tenían programadas desde un año antes y las que se han pospuesto desde el mes de marzo a causa del covid-19, pero muchos aún buscan reprogramar ante las limitaciones de cupo.

REPROGRAMAN EVENTOS

Ante el temor de que vuelvan a cerrar los salones de eventos, en las iglesias católicas de la ciudad han comenzado a reprogramar sus misas de bodas, quinceañeras y hasta bautizos para el próximo año.

Aun y cuando en Matamoros se permite la presencia de un 25 por ciento de la capacidad de las iglesias, la comunidad católica está cambiando sus eventos con la finalidad de que familiares e invitados puedan asistir en mayor cantidad y con seguridad.

Así lo dijo el vocero de la Diócesis de Matamoros, el padre Alán Camargo Muñiz quien señaló que hay quienes ya tenían sus fechas separadas para este cierre de año, pero ante las restricciones que se mantienen aún por parte de las autoridades de salud, decidieron posponer sus eventos.