Niño quiere darles a familias pobres una cena de fin de año

Cada año el menor se dedicaba a vender tarjetas navideñas para ayudar pero con la pandemia ya no pudo, por lo que decidió sacar sus ahorros y donarlos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Muchas veces no importa si tienes mucho dinero o eres pobre si naciste con buen corazón. Tampoco importa la edad, ya que no solo los adultos pueden ser generosos, sino también los pequeños y como ejemplo está un menor de 11 años de nombre Séadna Boyle, quien cada año se destaca por su increíble solidaridad hacia los que menos tienen.

Boyle desde algún tiempo hace donaciones a un banco de alimentos vendiendo tarjetas de Navidad y recolecta dinero para poder ayudar.

Este año el panorama no ha pintado muy bien por la pandemia que aqueja a todo el mundo y debido a esto no puede salir a las calles como antes, pero eso no fue impedimento para ayudar ya que echó mano de sus propios ahorros para alimentar a 39 familias durante las fiestas de fin de año.

Boyle donó alrededor de 150 kilos de comida al South West Belfast Foodbank, cantidad que servirá para alimentar a 39 familias completas durante 3 días y con 3 comidas al día.

El menor toda su vida ha sido un chico generoso, entregando muchas veces su ayuda. Desde hace 5 años es socio activo de la organización, pero durante los dos últimos decidió innovar con la venta de tarjetas navideñas, y con las ganancias financiar la comida a las personas necesitadas.

Pero lamentablemente la pandemia por coronavirus lo dejó sin esa posibilidad por lo que tuvo que recurrir a los ahorros que había juntado y romper su alcancía.

La madre del menor señaló que Séadna quiere ser paramédico cuando sea grande para seguir ayudando.

La organización agradeció al pequeño como a su familia por entregar su ayuda y hacer felices a muchas familias.

Con información de: upsocl.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: