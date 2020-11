¡No a Messi!

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (Notimex)

En verano estuvieron a nada de dar uno de los bombazos más grandes en la historia del futbol mundial. Manchester City se quedó muy cerca de fichar a Lionel Messi y ahora, tan solo unos meses después, esa posibilidad cada vez es más lejana.

Y es que según reporta este lunes la cadena SKY Sports, a través de la periodista Semra Hunter, la directiva de los citizens habría decidido no ofertar el jugoso contrato que habían preparado para el argentino, que incluía cien millones de euros por temporada y otros beneficios económicos, deportivos y familiares.

«Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta a Lionel Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas del Manchester City están cerradas para él».

Esta noticia llega unos días después de que algunos directivos del City Group analizaran los beneficios a corto y largo plazo de contratar a Messi, pero a final de cuentas la preocupación por el tope salarial y el famoso Fair Play financiero, han hecho que la operación sea casi imposible.

PEP LO QUIERE, PERO NO EN EL CITY

Josep Guardiola renovó su vínculo con Manchester City y eso haría pensar que Messi tenía las puertas abiertas para mudarse de Barcelona, sin embargo en conferencia de prensa, el técnico se quitó del puesto de DT y habló como un aficionado catalán más, esperando que Leo siga con los culés hasta el final de su carrera.

«Leo es jugador del Barça. Si me preguntas mi opinión como persona a la que este club le ha dado todo, ojalá se quede en el Barça. Me gustaría que se retirara allí. Lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado. No sé qué pasará por su cabeza. Para el mercado de verano queda mucho”.

¿QUÉ PASARÁ CON LEO?

Lionel Messi termina contrato con Barcelona en verano del 2021, por lo que desde enero es libre de negociar con cualquier otro club y su renovación o permanencia en Cataluña cada día se ven más difíciles.

En las últimas semanas ha sido blanco de críticas y envuelto en temas tensos con Antoine Griezmann o simplemente opiniones que lo ponen a él como el principal culpable de la crisis de resultados en el club.