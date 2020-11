Lucila Venegas, del tianguis al arbitraje; hoy ganadora del PND

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Lucila Venegas cuenta con 39 años de edad y es la primera reconocida del gremio de los árbitros de futbol, con el Premio Nacional de Deportes (PND), que entrega el presidente de la república. Este año, el reconocimiento lo recibió por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los fines de semana de Lucila, tuvieron cambios radicales, pues hace más de 20 años vendía refacciones en un tianguis y años después ha vivido fines de semana impartiendo justicia en partidos a nivel mundial.

A Lucila Venegas siempre le gustó el futbol, pero no imaginó verse con un silbato. Cuando aún estaba en la Universidad de Guadalajara, una amiga la invitó a arbitrar en una Liga para que sacara algo de dinero, dejara su trabajo del tianguis y jugara los domingos.

“Yo no sé nada de arbitraje”, le dijo Lucila en aquel instante, pero lo hizo. Y aunque su primer partido entre niños de seis años terminó con padres enfurecidos por su desempeño y ella huyendo en moto, esa decisión la llevó al camino que marcaría su vida.

“Estudiaba la carrera de Cultura Física y Deporte, entrenaba entre semana, sin jugar el domingo, y mi amiga Zoraida Sevilla me invitó a arbitrar, en especial porque cuando estás en la escuela andas sin un peso, así que íbamos a ligas escolares; en mi primer partido fue un desastre: marqué mal todo, anulé un gol, di bueno uno que no era, y de plano un entrenador me sacó en su moto, sino ni salía”, confesó Lucila.

La silbante además descubrió que ser árbitro era más que una forma de allegarse de recursos, que sería su vida, mientras el compromiso, la pasión y la disciplina estuvieran en su equipo.

Inició su carrera en 1999 y en 2001 buscó hacer el curso para árbitros profesionales. Aunque su 1.61 m de estatura parecían un impedimento para la norma internacional de 1.70 m, fue Isabel Tovar quien intercedió por una causa más grande que la talla, y en 2005 Lucila hizo su debut en ligas de paga.

En este año ya se cumplen 15 años de aquel inicio y el PND es una forma de celebrar con humildad. “Hay que mantener los pies bien fijos sobre la tierra, porque en el aire no se avanza, solo cuando pisas”, expresó la silbante.

Venegas es Premio Nacional del Deporte 2020, un título que corona el esfuerzo y que acompaña a otras grandes experiencias como el arbitrar en 2 Mundiales Femeniles (2015 y 2019), 1 Juegos Olímpicos en rama femenil (2016), 2 Mundiales Femeniles Sub 17 (2014 y 2018), 1 Mundial Femenil Sub 20 (2012) y 1 Juegos Panamericanos (2011).

Ademas, en 2008 la FIFA vio cualidades tan grandes en su desempeño, que le dieron el gafete internacional y en 2017 recibió el Premio Concacaf a la mejor árbitro de aquella campaña.

Con información de: heraldodemexico.com