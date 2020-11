¡Entre los mejores!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (Agencias)

El actor Gael García Bernal ha formado una exitosa carrera en Hollywood. A lo largo de su trayectoria, ha recibido varios reconocimientos, ahora García fue considerado uno de los 25 mejores actores del siglo XXI por el medio estadounidense The New York Times.

El pasado martes, la publicación compartió un artículo titulado «Los 25 mejores actores del siglo XXI» en el que recopila el nombre de las figuras más importantes de la pantalla grande y chica que han logrado conquistar al público.

En el puesto número 25 destaca el nombre de Gael García Bernal, quien obtuvo reconocimiento mundial tras protagonizar “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu, y un año después, dar vida a Julio Zapata en la cinta “Y tu mamá también”, bajo la dirección de Alfonso Cuarón.

El artículo de The New York Times destaca que ambas películas llegaron a las salas de arte de Estados Unidos causando un impacto «sísmico». Cabe mencionar que Gael García recibió el Globo de Oro por su actuación en “Mozart in the Jungle”.