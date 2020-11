Justin Timberlake sorprendió a seguidor con este gran gesto

Justin Timberlake alentó a Jake Stitt a que continuara difundiendo alegría por todo su vecindario.

«Tú me inspiraste Jake, eso de, ‘toca la bocina si estás feliz’, tienes qué seguir con eso, así que van a poder usar esta camioneta para ir tocando la bocina por todo el pueblo ahora», agregó.

GOOD NEWS!! This family now has an adaptive van for the holidays. 17 year old Jake, who suffers from cerebral palsy, got a very special surprise today. https://t.co/598i1IT9RN

— Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020