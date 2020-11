Maradona quería ser embalsamado para ‘permanecer eterno’

Esto se mencionó cuando surgió la idea de hacerle un monumento y el futbolista dijo que no, que quería que lo embalsamaran

Un periodista amigo Diego Armando Maradona, que murió el miércoles tras sufrir un paro cardíaco, señaló que el ex futbolista e ídolo del futbol habría dejado una nota por escrito con el pedido de ser embalsamado para “permanecer en la gente y que su cuerpo se siga viendo”.

El periodista Martín Arévalo indicó que cuando surgió la idea de hacerle un monumento, el futbolista dijo que no, que quería que lo embalsamaran, dejándolo por escrito.

El cronista añadió que a la familia le van a hacer llegar un papel firmado por Diego para que su cuerpo sea embalsamado.

Este deseo de Maradona surgió en medio de una charla informal durante la pandemia entre Maradona y su círculo íntimo, entre quienes se encontraba su abogado Matías Morla.

Fue el propio Morla quien sugirió al ex astro dejar su deseo por escrito ante un escribano público, lo cual habría ocurrido el 13 de octubre, el cual decía: “Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiero dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban”.

El periodista además indicó que no sabe “si se va a hacer o no”, pero que la decisión de Maradona tuvo que ver con un deseo de “permanecer eterno en la gente y que su cuerpo se siguiera viendo”.

El ex presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva, dos de las figuras más populares de la política argentina, fueron embalsamados tras su fallecimiento.

El fallecimiento de uno de los mejores y más carismáticos futbolistas de la historia provocó que el jueves miles de aficionados del futbol y personalidades del deporte y la política se acerquen a la Casa de Gobierno de Argentina para despedir a Maradona.

La prensa argentina espera que hasta un millón de personas se acerquen a despedir a su ídolo.

El funeral se realizaría por la tarde del jueves en un cementerio de Bella Vista, un suburbio al oeste de la ciudad de Buenos Aires, según una fuente de la necrópolis, que señaló que podría postergarse al viernes si el saludo multitudinario al ídolo genera demoras en el traslado del cuerpo.

