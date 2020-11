Caída de dientes, otro posible síntoma de Covid-19

El Covid-19 ha sorprendido con sus síntomas poco comunes, primero llegaron los testimonios de la llamada “niebla mental”, luego los dedos de los pies morados y, ahora, la caída de dientes sería otra secuela de la enfermedad.

Ya hay varios reportes de problemas dentales tras recuperarse de la enfermedad, informó The New York Times en un artículo. Quienes experimentan la caída aseguran que no hay sangre ni dolor, mientras que otros reportan un aumento en la sensibilidad de sus encías y que sus dientes se están volviendo grises y astillados