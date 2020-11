Cancela Mon Laferte participación en concierto de colectivo feminista

Más adelante, explicó que no hablaba en representación de nadie y solo contaba su experiencia. Agregó que cada persona defiende diferentes ideas y pensamientos, pero que «es importante respetar y tener empatía».

Mon Laferte aseguró que no quiere se generen más discusiones ante esta situación, pues dijo que ella siempre intenta unir a las personas a través de su música y acciones.

«Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos feministas, trans, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa», escribió.

Cabe mencionar que la activista Ophelia Pastrana apoyó la decisión de Mon Laferte de no presentarse al show de Okupa.

Pues si es bien desmoralizante ver que @monlaferte esté apoyando los movimientos feministas anti-trans 🙁 — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) November 26, 2020

