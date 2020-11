Confirma Edgar Melhem que dio positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Vicotria.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Melhem Salinas, dio a conocer esta mañana que resultó positivo al examen de covid-19.

Fue a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook en donde el dirigente del PRI en la entidad dio a conocer lo anterior.

A través de dicha red social Melhem Salinas publicó; «He presentado algunos síntomas de #Covid19 ayer me hice la prueba, me han informado que resulte positivo».

En la misma publicación, agregó; «Me mantendré aislado los próximos días, pero seguiré trabajando, mientras las condiciones lo permitan, de manera virtual atendiendo mi responsabilidad como presidente del partido.

Abrazo virtual a todas y todos».

