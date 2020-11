Médico enseña lo último que verías si tienes covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un médico que trabaja en terapia intensiva con niños y adultos en Estados Unidos, Kenneth E. Remy, publicó un video en sus redes sociales en el que literalmente te explica qué es lo último que verías si llegas a necesitar que te intuben debido al COVID-19.

El médico explica literalmente cómo se verían tus respiraciones con un nivel de oxigenación por debajo del 80% y qué es lo último que verías antes de que inserten un tubo en tu garganta: una luz, los instrumentos y la cara del médico totalmente cubierta con el equipo de protección personal.

“No quiero ser la última persona que veas”, dice el médico

Desde el punto de vista del paciente, se vería todo con 40 respiraciones por minuto y con un nivel de oxigenación por debajo del 80%, la enfermedad grave que provoca el COVID-19 y que te llevaría a estar en terapia intensiva intubado.

“Espero que en tus últimos momentos de vida no veas esto”, afirma antes de mostrar en cámara el instrumento que se utiliza para la intubación de un paciente, además de una luz.

El médico explica que eso es probablemente se vea antes de morir si todos no empezamos a utilizar cubrebocas en lugares públicos, si no mantenemos la distancia con otras personas o si no nos lavamos las manos con frecuencia.

“Te prometo que esto es lo que tu madre, tu padre o tu hijo con la enfermedad de COVID-19 verán en el final de sus vidas. Esto es serio. Te suplico, por favor, que practiques las medidas para reducir la transmisión de este virus para que podamos prevenir la enfermedad en ti y en tus seres queridos”, afirma.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020