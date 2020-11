Brutal choque de Raúl Jiménez; tienen que sacarlo en camilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En el partido entre Arsenal y el Wolverhampton, Raúl Jiménez sufrió un durísimo choque con David Luiz al minuto 5 del partido que se disputa en el Emirates Stadium.

Jiménez quedó inconsciente en el terreno de juego y fue retirado en camilla, el partido tardó casi 10 minutos en reanudarse.

El jugador del Arsenal David Luiz, si pudo continuar el partido.

El equipo médico le colocó un collarín, además de auxiliarlo con oxígeno para finalmente ser retirado en camilla.

Jugadores de ambos equipos notaron la gravedad del choque en donde Raúl Jiménez sacó la peor parte.

Al final jugador mexicano no pudo incorporarse de nuevo al partido.

David Luiz and Raúl Jimenez had a head-on collision during the #ARSWOL game.

Luiz is bleeding from his head and was taken off the field while Jimenez is completely unconscious on the field. This is scary. pic.twitter.com/DajUJK1hYz

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) November 29, 2020