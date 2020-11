Busca Elisa Quintanilla ser alcaldesa de Llera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para manifestar su intención de competir por la vía independiente en la elección local del seis de junio del próximo año por la alcaldía de Llera, compareció ante el Instituto Electoral de Tamaulipas a entregar su documentación, Elisa Patricia Quintanilla Arcos.

Al ser entrevistada a su salida de la Oficialía de Partes del Ietam, Quintanilla Arcos manifestó; “ahorita se entrega la papelería y el día 15 de diciembre nos dicen si fuimos aceptadas toda la planilla que vamos a participar».

Tras calificar a Llera como “un pueblo bien bendecido”, confió en que llegará a ocupar el cargo de Alcaldesa, porque dijo, conoce las necesidades y problemática de su gente.

“Sé dónde están las necesidades y sobre todo la aportación que nos da DIF está bien administrado; son tres veces primera dama en mi municipio, claro que tengo el conocimiento, la responsabilidad que se que la gente es primero, la necesidad de ellos, por eso hemos estado tres veces y ahora voy, sé que he hecho una buena labor”.

La actual Presidenta del Sistema DIF Llera mencionó; “si yo supiera que no he hecho buen trabajo yo no aspiro; tengo la certeza que voy a seguir apoyando a mi pueblo y tengo la certeza que por fe voy a ser presidente municipal de Llera”.

“Que Llera progrese todavía más de lo que estamos realizando ahorita, vamos a lograr ser alcaldesa de Llera porque hay trabajo y experiencia y hay mucho qué hacer por la gente de Llera», dijo para concluir.