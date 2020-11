Desaparece el monolito metálico en el desierto de Utah

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El monolito hallado en el desierto de Utah, desapareció a solo diez días de que se informará de su desabrimiento.

El pasado 18 de noviembre el Departamento de Seguridad Pública del estado informó que habían encontrado un monolito metálico, mientras realizaban un sobrevuelo para contar borregos cimarrones.

Las autoridades optaron por no revelar la ubicación exacta de la estructura.

“Se encuentra en un área muy remota y existe una gran posibilidad de que (la gente) se quede varada y requiera rescate”, apuntaron.

Ahora el monolito ha desaparecido, así lo informó la Oficina de Administración de Tierras de Utah, que un comunicado indicó que las autoridades no tuvieron relación con el hecho al considerar la estructura propiedad privada.

La estructura habría sido removida por una persona o grupo la noche del 27 de noviembre.

En el área solo queda un triángulo metálico junto a varias rocas.

Aún se desconoce quién o quiénes colocaron el monolito metálico y quiénes lo retiraron, así como el objetivo de ello.

"We have received credible reports that the illegally installed structure, referred to as the “monolith” has been removed by an unknown party. The BLM did not remove the structure which is considered private property…" More: https://t.co/ZXJDGzxDaD pic.twitter.com/xXHdijk496

— BLM Utah (@BLMUtah) November 29, 2020