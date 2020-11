Familiares de enfermos con cáncer bloquean camioneta de AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Baja California, familias con enfermos de cáncer pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para tener acceso a medicinas al acusar que tienen 759 días sin recibir sus dosis para combatir la enfermedad.

En su salida del palacio municipal de Playas de Rosarito, el Presidente AMLO fue interceptado por los manifestantes quienes intentaron frenar la camioneta en la que viajaba para plantearle su solicitud.

Estos bloqueos provocaron un enfrentamiento con personal de la ayudantía que intentaban liberar la circulación.

Iraís García , recidente de esa ciudad, manifestó a Lopez Obrador lo siguiente:»Nos estamos muriendo, ya no tenemos para el lunes (quimioterapia), cuál es la solución, queremos medicamentos».

La joven explicó que su abuela está enferma de cáncer y es atendida en el Hospital General de Tijuana.

«No hay quimioterapias ni para infantil ni para mama. Estamos hartos, si yo no tengo quimioterapias y las mamás tampoco y los niños tampoco, no queremos más gente muerta, es una lástima que no nos hagan caso», afirmó.

"Nos estamos muriendo (…) si es tan buen presidente, queremos terapias" Así fue como familiares de pacientes con cáncer intentaron hablar con AMLO en las playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/jLRvi5nzWz — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 29, 2020

Con información de: zocalo.com