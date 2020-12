Chofer anima de forma peculiar a jugadores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El conjunto de Pumas Tabasco amarró su boleto a la Liguilla del Guardianes 2020 al vencer a Cimarrones de Sonara en el repechaje; si bien el talento felino fue importante para sellar el pase, la motivación del chofer del equipo fue vital para conseguir el objetivo.

«No vine tan pinche lejos para que salgan con sus mamadas de: ‘voy a perder’. Al rato quiero caras contentas, no quiero que vengan chillando como maricones, échenle huevos allá adentro porque si no me emputo y los bajo.

¡Échenle, Pumas, échenle!», dijo el chofer, quien manejó por más de 25 horas para llevar a los Pumas a Sonora, a través de un video publicado en redes sociales.

La escuadra filial de Pumas en la Liga de Expansión derrotó 2-3 a Cimarrones en el repechaje y ahora se medirá a Atlante en los cuartos de final del Guardianes 2020.

Con información de: mediotiempo.com