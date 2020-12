Drake podría darle vida a Barack Obama en una cinta biográfica

Aunque en realidad, no existe ningún proyecto actualmente sobre una cinta biográfica, si en un futuro esta idea se concretara, tal parece que tendrá la aprobación del ex presidente de Estados Unidos.

En una entrevista para 360 With Speedy Morman, Obama compartió su opinión sobre el trabajo del rapero.

«Diré esto: Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, ese es un hermano talentoso, muy talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo, ya sabes…», dijo el ex mandatario luego de ser cuestionado sobre las intenciones del rapero. «¿Sabes qué? Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi familia. Sospecho que Malia y Sasha estarán bien con eso».

El deseo de Drake de interpretar al presidente número 44 de los Estados Unidos se remonta hasta hace 10 años, cuando el rapero expresó por primera vez su sueño, pues en 2010, expresó en una entrevista con la revista Paper que admiraba tanto al mandatario que sentía que estaba listo para retratarlo con precisión en una película.

«Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Miro todas las direcciones. Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las imitaciones. Lento pero seguro, no estoy en modo de estudio porque nadie me ha llamado por nada, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él», expresó.

Con información de: telediario.mx