No habrá ‘mañanitas’ a la Virgen; cierra SST iglesias

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria,Tamaulipas.- Para evitar la aglomeración de los fieles que cada año acuden a estas festividades, del diez al 13 de diciembre permanecerán cerradas las iglesias, señaló la secretaria de Salud en el estado, Gloria Molina Gamboa.

Al ser cuestionada sobre la inquietud que existe por parte de los fieles católicos y guadalupanos si se realizarán o no las peregrinaciones y las mañanitas a la Virgen ante la pandemia del covid-19, la Secretaria de Salud en Tamaulipas refirió: “ustedes saben que la iglesia de la Villa en México estará cerrada del diez al 13 de diciembre y por lo tanto se va hacer lo propio aquí en el estado”.

Recalcó que debido al incremento de casos de covid- 19 en el estado lamentablemente se suspenderán estas festividades así como peregrinaciones y posadas.

Ante representantes de diferentes medios de comunicación, Molina Gamboa exhortó a los fieles a realizar los festejos guadalupanos en sus casas.

“No va a haber este año, lamentablemente no hay peregrinaciones, no hay festejos, no hay posadas, no hay más que invitarles a la población a que nos quedemos en casa y que cumplamos con nuestras tradiciones y nuestra religión desde casa para salvar la Navidad y que no tengamos problemas en nuestras familias.”

Por último dijo que todas las diócesis en Tamaulipas ya están informadas sobre esta decisión pues ya se encuentra publicada esta restricción en el Periódico Oficial del Estado.