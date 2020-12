En fiestas enferman de Covid-19 los jóvenes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Un promedio de 15 fiestas son reportadas cada fin de semana en el municipio de Ciudad Madero, con aglomeraciones de hasta 80 personas en un domicilio o salones de renta, en dónde se han contagiado de Covid-19 varios jóvenes principalmente.

El director de la Unidad de Protección Civil, Romel Martínez Flores, indicó que pese a la situación que aún prevalece en la zona, la ciudadanía continúa haciendo este tipo de reuniones, en donde se pierden todas las medidas sanitarias y es más probable un posible contagio.

«Viernes, sábado y domingo, continúa un grupo de gente que todavía no ha podido captar que no estamos en condiciones, que queremos todos llegar a diciembre con esta tranquilidad, queremos disfrutar de la fiestas navideñas, pero ese grupo de personas nos está entendiendo, pero el problema es que no se ha dado cuenta que afecta a negocios, comercio, la economía, que afecta la convivencia de los que si están buscando y guardando las medidas sanitarias», expresó.

Señaló que en un fin de semana han llegado a tener hasta 15 reportes de los mismos vecinos quienes señalan la aglomeración de personas en un domicilio.

«Normalmente en un día te hablo de viernes, sábado o domingo de 4 a 5 fiestas, en donde se acuden y lo único hacemos es la recomendación y nos damos la vuelta y la pachanga continúa, entonces es muy difícil que se pueda suspender una fiesta porque no tenemos la facultad, pero si tenemos la facultad de poder continuar con el exhorto y no bajar la guardia», indicó.

Martínez Flores, detalló que dentro de estas fiestas se han producido los contagios, principalmente en los jóvenes quienes no siguen los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades de Salud.

«Se han presentado dos casos aquí, una en fundadores en una casa de renta, en donde hubo una fiesta de jóvenes y tres de ahí fueron después a los exámenes y resultaron positivos, y en las preguntas que se les hicieron, mencionaron que estuvieron en una fiesta», citó.