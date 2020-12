Afición de los Wolves recauda 320 mil pesos en apoyo a Raúl Jiménez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El amor de la afición de Wolverhampton por Raúl Jiménez es infinito y ahora que se encuentra convaleciente por la fractura de cráneo que sufrió el fin de semana en el juego contra Arsenal, por un cabezazo de David Luiz, ya juntaron 12 mil libras (320 mil pesos) para hacerle una pancarta de apoyo al mexicano que será exhibida en el Estadio Molineux.

Un fanático de los Wolves fue quien tuvo la idea de juntar siete mil libras (186 mil pesos) para hacer una pancarta de apoyo al mexicano, pues entienden que es una de las máximas figuras del equipo por los goles que ha realizado durante su estancia en el club.

“Como grupo de seguidores, con la bendición del Wolverhampton Wanderers Football Club, queremos mostrarle a Raúl cuánto lo amamos y apreciamos en este momento difícil de su vida y carrera”, dijo Kieran Newy, aficionados de los Wolves.

Raúl sigue bajo observación médica luego de que fue operado el pasado lunes en Londres por el golpe que sufrió en la cabeza y que lo dejó noqueado dentro del campo y por el cual estará ausente de las canchas por algún tiempo.

An amazing effort from everybody involved to hit the target in a matter of hours! 👏

Any extra donated will be given to charitable causes of Raul's choosing.

A huge thank you to everyone who has contributed. #OnePack https://t.co/6qZ5AahMTA

— Wolves (@Wolves) December 1, 2020