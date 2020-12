Confesó amar a otra mujer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (Agencias)

La cantante Flor Amargo, quien se ha caracterizado por tener una personalidad explosiva y realizar música experimental con diferentes instrumentos, confesó estar enamorada de una mujer.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la originaria de Oaxaca dijo que “entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipi como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era ‘la mujer’, entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro”.

La cantante aprovechó para compartir con sus seguidores la noticia de manera oficial, la intención según afirmó, fue alentar a otras personas homosexuales a liberarse de los prejuicios sociales que los mantienen en el anonimato.

También reveló que su pareja sentimental es su mánager, de nombre Lolita, quien la ha acompañado por mucho tiempo como “su amiga”. “Ya no, es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona”, aseguró.