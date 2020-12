Deja cargo en Gobernación

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Clemente Castro González.-

La renuncia de HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ a la jefatura que ejercía en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, a juzgar por su mensaje de despedida, es para incorporarse de lleno a la política.

Podría ser que regresa a Tamaulipas para hacer labor de organización y proselitismo a favor de la causa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Si fuera así, hasta no ver; creer.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que se truncaron las expectativas que tenía el reynosense o al menos eso aseguraban sus allegados, de que desde el cargo iba a operar diversos asuntos de interés para la patria.

Recordamos que hubo quienes aseguraban que A GARZA GONZÁLEZ le habían quitado capacidad de maniobra al moverlo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y parece que los críticos de HÉCTOR MARTÍN acertaron porque éste no logró alcanzar el nivel que tuvo cuando despachó en Educación.

Ahí, con ejercicio de poder y el oficio en las negociaciones, logró desactivar conflictos y amarrar acuerdos con gremios y grupos del profesorado.

Con esa aureola y con el uso del nombre del presidente AMLO, directivos de planteles y maestros tamaulipecos le rindieron pleitesía.

Pero cuando lo cambiaron a Gobernación ya no pudo moverse como lo hacía en la SEP, lo que seguramente lo llevó a extralimitarse y la consecuencia fue una salida pactada.

Resulta evidente que el ex funcionario no sale por la puerta trasera por lo que no se descarta que, con su capacidad persuasiva, convenció a alguien de que era importante su presencia en el estado en año electoral.

En un mensaje que circuló en redes sociales, el ex candidato a la gubernatura dio gracias a sus compañeros de trabajo, entre ellos a la ministra, OLGA SÁNCHEZ CORDERO y, por supuesto, al jefe del ejecutivo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

“Como tamaulipeco tengo nuevas encomiendas y desde ahí empezaré a crear y recrear sueños, esperanzas y un sueño largamente acariciado desde la mocedad de mi vida. Muchas gracias y nos vamos a ver pronto. Hasta la vista”, dijo para cerrar su capítulo de dos años en la administración pública federal.

De inmediato se desataron las especulaciones y se habló de que GARZA GONZÁLEZ podría venir de “superdelegado” a la entidad o de delegado de Morena por parte del Comité Ejecutivo Nacional que preside el diputado MARIO DELGADO CARRILLO.

Igual puede ser que el ex funcionario no venga a ninguna de las dos encomiendas. Ahora que si la idea es buscar un lugar para ir por un cargo de elección popular, tampoco será simple ya que, según se ve, los espacios están ocupados.

Si quisiera ir por la alcaldía para proyectarse hacia la sucesión gubernamental en el 2022, va a estar difícil debido a que el puntero en las encuestas por Morena es el diputado local, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien trae pueblo.

Pero sería iluso pensar que GARZA GONZÁLEZ carece de un plan, en tanto que es un político con evidentes aspiraciones a futuro.

Lo que si es que antes se le veía perfilado hacia la contienda por la gubernatura y lo que acaba de suceder por supuesto que no le favorece.

En pocas palabras, el proyecto no le salió según lo concebido y regresa a su “patria chica” para buscar los reflectores con el objetivo de salir en la fotografía.

Sin duda que HÉCTOR MARTÍN es hábil y cuenta con capacidad para articularse a los asuntos del poder.

Cabe referir que el aludido, en su tiempo de funcionario, trató con evidente tersura al gobierno de la entidad, contrario a otros servidores públicos federales.

Se sabe que fue gestor para destrabar pendientes del magisterio que correspondía resolver a la SEP y así lo hizo sin rivalizar con el titular de Educación en el estado.

GARZA GONZÁLEZ la hizo cardiaca y no soltó prenda sobre cuál es su “sueño largamente acariciado”. ¿Ser alcalde de Reynosa, Diputado federal, local o Gobernador? Solo que quiera dirigir a Morena o convertirse en activista para armar las estructura del partido en defensa de la 4T.

AL CIERRE

Un grupo de 30 profesionales que se desempeñan como químicos que en la Secretaría de Salud protestaron, el día de ayer, en las oficinas de la dependencia debido a las arbitrariedades que cometen en su contra.

Denuncian que, pese a laborar en lo que estudiaron, les dieron códigos de técnicos o administrativos lo que propicia que les paguen la mitad de lo que deben percibir. Se trata de una injusticia.

+.- Este miércoles será la ceremonia de graduación de alumnos de las licenciaturas en Derecho y Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), cuya generación lleva el nombre de la maestra SUSANA GÓMEZ LOPERENA. Durante el evento, que será trasmitida por Facebook, habrá mensajes del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y, por supuesto, del director del plantel, doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA.