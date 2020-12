Kiko dolido por la muerte de Maradona

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La muerte de Diego Armando Maradona se ha sentido en todo el mundo y varios famosos se han manifestado respecto a este suceso.

Uno de ellos ha sido el actor y comediante Carlos Villagrán, más conocido por su personaje de Kiko en ‘El Chavo del 8’.

En una entrevista en un programa de Argentina, Kiko recordó a Diego Maradona, incluso en el momento en que se conocieron y también por los logros que consiguió como futbolista

«Diego Armando Maradona fue muy amigo mío, sentí mucho el que se haya ido igual que todos los argentinos. Los mexicanos sentimos mucho la muerte de Diego, ¿Por qué? Diego Armando Maradona ganó el campeonato del mundo en México, es muy representativo para nosotros, es uno de los mejores futbolistas, si no es el mejor de la historia. Hizo cosas que nosotros obviamos y preferimos al Diego Maradona que nos hizo feliz y ganó la copa», dijo el comediante.

Carlos Villagrán homenajeó a Maradona llorando como si fuese Kiko en un momento que quedó incluso grabado y se viralizó en redes sociales.

«Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?», fue lo que dijo como si fuese Kiko del ‘Chavo del 8’.

«Siempre se va a recordar a Diego, yo me uno como si fuera un argentino más», agregó.

«Vi las manifestaciones, la gente que lloraba, vi los videos y ya había pasado un tiempo de Diego Armando Maradona, ya estaba grande, hacía cosas que no debería hacer, pero la gente le perdonó todo por lo que les había regalado. Yo pienso que Diego Armando Maradona marca lo que es Argentina en el futbol, en el deporte, en todo. Es súper admirado por extranjeros. Yo, en mi plataforma, puse: ‘Querido Diego, al igual que todos los mexicanos, nunca te vamos a olvidar, maestro, genio, crack’”, compartió el comediante.

“Un día (en Argentina) de repente recibimos una invitación de Diego para su cumpleaños, en el lugar donde él disparaba poses para los periodistas, yo fui y dejó dicho que avisaran cuando yo llegara. Llegué, me abren la puerta del carro y me dicen, ‘Hola maestro, permítame un tantito maestro’, le habló a Diego y le dijo: ‘Diego, llegó el monstruo, ¡ja!’. Entonces, salió Diego, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo ‘esta es tu casa Kiko’, contó Villagrán.

Estoy eternamente agradecido, me dolió mucho su muerte», recordó.

Con información de: infobae.com