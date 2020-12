Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Marco A. Ramírez.-

Bajo el lema “primero los pobres” como estandarte, el presidente de este México lindo y querido, Andrés Manuel López Obrador, completa la tercera parte de su gestión con un proceso de transformación que parece haber incomodado o perjudicado a ciertos grupos que presumiblemente perdieron privilegios y la “inversión” ya no rinde. López Obrador ha sido enfatizado que el mayor reto de su “cuarta transformación” es la anulación de la corrupción mediante la virtud de la honestidad y aunque eso suena lógicamente bien, es difícil darle crédito cuando dentro de su círculo cercano ha habido resbalones que, hasta el momento de escribir en este espacio, no han sido del todo aclarados.

Al presidente se le acusa de deshidratar la economía con recortes presupuestales y la consolidación de recursos federales para garantizar que AMLO pueda seguir repartiendo dinero casi directamente a los beneficiarios de programas de ayuda económica quienes no son necesariamente pobres sino más bien personas que por diferentes razones carecen de oportunidades para generar un ingreso que les permita vivir con dignidad. Lo que se está obviando es la afirmación de que ese dinero regresa al sistema y amortigua la caída económica. Representantes de la cúpula empresarial han señalado que el apoyo deberían estarlo recibiendo ellos ya que eso les permitiría operar en niveles para crear fuentes de empleo en donde, según ellos, esa gente sin oportunidades podría ser contratada y tener una fuente de ingreso; también suena muy bonito pero no hay que escarbar mucho para confirmar que los apoyos, programas o fondos gubernamentales para apoyar a las empresas era, en lo general, un descarado saqueo del que solamente unos pocos sacaban provecho o ventaja.

Las clasificaciones de pobreza en el país son variadas y no todas califican para algún tipo de apoyo del Gobierno federal que además parece que es responsable hasta de los temas que deberían estar siendo atendidos por autoridades locales a nivel estatal o municipal. La pobreza de humildad, conciliación y cooperación de unos y de otros abre innecesarias distancias y genera rupturas que invariablemente alcanzan a la generalidad de los ciudadanos sin importar su simpatía política. Los gobernadores que conforman la infamemente célebre “alianza federalista”, están motivados principalmente por la desesperación de que, más tarde que temprano, quedarán al descubierto sus propios errores en la administración de los recursos que el Gobierno federal brinda para los estados porque era práctica común justificar la necesidad de partidas adicionales bajo excusas de todo tipo pero esa llave se cerró y ahora están técnicamente en la misma posición en la que agarraron a El Tigre de Santa Julia.

Uno de los temas más señalados por el grueso de los analistas políticos es un manejo de la pandemia que ha sido inconsistente y confuso por decir lo menos. Por meses ya, el doctor López-Gatell le ha estado poniendo el pecho a las balas, incluso las que han salido desde la presidencia, intentando comunicar en términos comunes un tema que es muy complejo. La explicación se vuelve aún más difícil cuando abundan los “expertos” en temas epidemiológicos y manejo de pandemias que anulan con mensajes cruzados o fuera de contexto, lo que realmente se debería entender. Cierto también es que mucha más gente de la que se piensa ha tenido que seguir haciendo sus jornadas principalmente porque no están esperando que el gobierno les resuelva sus problemas económicos. Por otro lado, no puede ignorarse el alto nivel de valemadrismo e hipocresía de mucha pero mucha gente que simplemente no entiende las indicaciones básicas que se han repetido hasta el cansancio, en esas condiciones ni el mismo Louis Pasteur nos salva. Aquí también hay pobreza.

En un escenario imaginario, las vacunas contra el covid-19 llegan, conseguirla es un caos pero eventualmente el país vuelve a algo que parece la normalidad de antes, los mismos problemas, los mismos retos y el mismo circo. Las elecciones del 2021 serán un efectivo termómetro.

AMLO termina dos años de su administración con una aprobación por encima del 60 por ciento después de haber estado algunos meses en los cincuenta medios. Es cierto que la economía merece toda la atención que sea posible pero también hay que reconocer que se va ganando terreno en la lucha contra la corrupción, tal vez no vaya a ser posible hacer que todos los que desmantelaron al país por años paguen por ello pero sentar el precedente también es importante pero tal vez, por pobreza, no se reconozca.

