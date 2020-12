Recordó el fallecimiento de su hija de seis meses

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (Agencias)

La actriz y cantante Lidia Ávila abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su primera hija Sophia, quien falleció en 2009, cuando apenas tenía seis meses de edad.

Si bien es cierto que Lidia jamás lo había ocultado, tampoco había hablado a detalle sobre este duro golpe, hasta hace poco. En una entrevista para el canal de Yordi Rosado, la cantante no se contuvo y entre lágrimas contó cómo fue.

La intérprete confesó que al inicio su embarazo iba de maravilla, pero en una de sus consultas de rutina los médicos se percataron que algo andaba mal con la bebé, por lo que decidieron adelantar el parto.

“Voy con el ginecólogo y me dice: ‘Qué crees la bebé tiene un quiste en la panza’. Nace la bebé, la estabilizan, y luego ya la operan y me dicen que no es lo que esperaban porque el quiste era todo el intestino echo bola”, explicó la cantante.

Ávila dijo que al principio no entendía muy bien lo que pasaba hasta que los doctores le indicaron que su hija no iba a vivir por mucho tiempo. Luego de tres meses de hospitalización pudo llevarla a su casa, aunque tiempo después la pequeña sufrió un paro cardiaco.