Reprueba Reyna Garza a los ‘arribistas’ de Morena

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Haciendo énfasis en las premisas de la llamada Cuarta Transformación, “no robar, no mentir y no traicionar a los ciudadanos”, la militante de Morena, Reyna Garza, reprobó la llegada al partido en el cual milita de lo que llamó «candidatos arribistas».

A través de su cuenta personal de Facebook, la también empresaria en el ramo restaurantero publicó: «los candidatos arribistas a Morena siguen dando falsos testimonios de votos para ser candidatos al 2021».

Quien fuera candidata de Morena a diputada federal por el V Distrito, al mencionar «los hechos hablan» añadió: «Por más que han desprestigiado mi trabajo limpio con honestidad yo no me he vendido al mejor postor».

Insistiendo en el reclamo para que las candidaturas sean asignadas a verdaderos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló; «dejen a los verdaderos compañeros de Morena sus espacios para competir que su trabajo les costó sacar adelante su partido, no destruyan su trabajo de años y dividirlos».

Cuestionó la realización de encuestas, en donde dijo la mandan al último lugar; «por qué siguen mintiendo».

Para finalizar su publicación «subida» a redes sociales a temprana hora de hoy miércoles, la cual a media mañana acumulaba muchos «likes» y comentarios a su favor, Reyna Garza insistió en su reclamo: «por favor les pido dejen a los verdaderos morenistas sus espacios que lucharon por años».