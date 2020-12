‘Cartuchos quemados” y no tan independientes

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez.-

Hace pensar que algunos van de esquiroles o pagados para dividir el voto. No tendría nada de raro, solo se repite la historia.

El total 31 independientes respondieron al llamado del IETAM, de ellos 23 para alcaldes y el resto diputados.

A estas alturas del día es muy difícil pronosticar quién pudiera ganar en las urnas. Si acaso uno de la zona fronteriza, municipio “chico” por cierto.

A primera vista ninguno tiene madera de ganador, no son líderes naturales que surjan de la espontaneidad. Otros vienen con “todo pagado” para quitar votos.

Vemos a “cartuchos quemados” que nada tienen que hacer en política y menos por la vía sin partido. Buscamos información de algunos de ellos. Como el espacio es corto solo hablaremos de una parte.

Extrañamente son cuatro los y las que presentaron intención de jugar por la presidencia, y uno por los dos distritos (diputaciones).

Si reúnen los requisitos, y cada partido registra candidato, tendríamos 14 aspirantes al Ayuntamiento y 12 a diputados, todos en campaña. Tan solo escribir sus nombres en la boleta generará problema.

Veamos los que quieren la silla del 17 Hidalgo, quien sabe si por convicción o porque van pagados.

Julián Alejandro Caraveo Real, es médico egresado de la Universidad del Noreste con especialidad en cirugía plástica y reconstructiva por la Secretaría de Salud. A nivel de cancha a esto se le llama “hojalatería”.

Es originario de Sonora. Nació el 24 de noviembre de 1961.

Archivos periodísticos nos dicen que el 22 febrero del 2018 estalló en el Hospital Regional de Alta Especialidad un movimiento sindical en su contra, por presunto acoso contra el personal de trabajo social.

Era el jefe del área de Operaciones, de donde finalmente fue despedido por la superioridad. Después del cese, convocó a rueda de prensa para anunciar demandas penales en contra del dirigente sindical Luis Carlos Ortega, y laboral contra la institución, de lo cual ya no se supo.

Otro aspirante a suceder a María del Pilar Gómez Leal en Victoria es Rogelio Sánchez Hinojosa. El principal antecedente es que ya fue candidato por la vía sin partido en las elecciones del 2016, pero no “cuajó”. Nació el 22 octubre 1962 y no es tan independiente como pudiera presumirlo.

El 13 de diciembre del 2016 recibió su nombramiento como Jefe de Prensa (Comunicación Social) del Movimiento Nacional por la Esperanza, de parte del representante en Tamaulipas, Faustino López Vargas.

Ahí se comprometió “a dar lo mejor para contribuir con el cambio que está llevando a cabo a nivel nacional el mandatario López Obrador”.

No se sabe si es militante de Morena. En lo particular no revisamos el padrón morenista. No obstante sus errores y omisiones en el levantamiento de firmas, en el 2016 no le fue tan mal. En la fiscalización, los tribunales lo condenaron a una “amonestación pública”.

Omitió presentar documentos de haber creado una asociación civil con suficiente “capacidad económica” para hacer campaña. Tampoco reportó la apertura de una cuenta bancaria como lo mandata la Ley.

La tercera independiente es Mónica Margot de León Sánchez, quien tiene meses repartiendo despensas y otros beneficios en las colonias populares de Ciudad Victoria ¿algún financiamiento?.

Por 25 años estuvo dedicada a ofrecer espectáculo de payasos para niños, con el nombre de batalla “Mony Sánchez”.

Nació el 15 de junio del 1977 y la SEP no tiene registrada alguna profesión a su nombre.

Marggid Antonio Rodríguez Avendaño nació el 17 de febrero de 1966. También es médico egresado de la UAT, especialista en reumatología y en medicina interna. Igual, en tribunales se ubica a su nombre el expediente de amparo directo 712/2017 por un problemilla que tuvo.

De los diputados, María Teresa Garcen García es candidata por el distrito 15 y no registra antecedentes políticos. Nació en el ejido Dolores, municipio de Padilla (hoy, Abasolo) el dos de noviembre de 1965. Culminó en la Normal de Educadoras. Llego a ser directora de preescolar.

Distrito 14, José David Gómez Saldaña es abogado egresado de la UAT, titulado en el 2007. Originario del ejido San Isidro, municipio de Llera, donde nació el 16 de mayo de 1980. Tampoco tiene antecedentes políticos, pero dice que viene de la entonces Procuraduría donde fue fiscal investigador.

Estos son los que, por la libre se quieren colar rumbo al Ayuntamiento y los distritos capitalinos. Derecho lo tienen, los varones mientras no hayan sido acusados por maltrato a la mujer, o viceversa con ellas.

En el ámbito de las diputaciones federales independientes, el INE informó que la clientela fue de tres: José Jazel Rodríguez Acosta, por Matamoros; Irving Jesús Ruíz Vázquez, 07 Madero, y Gerardo Alemán Pérez, 08 Tampico, lo cual merece un análisis próximo.