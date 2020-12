Mamá mono salva a su bebé de morir ahogado en un pozo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mamá mono arriesgó su vida para salvar a su pequeña cría de morir ahogada en un pozo de agua en la India.

Este gran acto heroico muestra que a veces sin importar los errores, las mamás nunca abandonan a sus hijos e incluso son capaces de arriesgar su propia vida por la seguridad de sus “cachorros”.

El corto vídeo se puede ver a los pequeños primates en peligro y a la preocupada madre haciendo hasta lo imposible por salvar a su pequeña cría.

En las imágenes compartidas por Susanta Nanda un trabajador del Servicio Forestal de la India (IFS). se puede ver como el pequeño bebé mono quedó atrapado dentro del pozo de agua, quizás por estar jugueteando o por curioso.

Al sentirse atrapado y sin salida comienza a llorar en señal de que necesita ayuda por lo que cuando mamá mono se da cuenta, de inmediato pone manos y patas a la obra para salvar a su pequeño bebé.

Luego de varios intentos el pequeño mono logra sujetarse de la cola de su madre y aferrarse a su cuerpo para salir con vida del profundo pozo.

Cuando por fin ambos están a salvo se puede ver como la aliviada mamá se acerca su bebé en señal de alegría.

The tail,

That never fails🙏

Maa tujhe Salam pic.twitter.com/pG8E3IzlGb

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 3, 2020