OMS-coronavirus, México, ominoso, irresponsable…

Eleazar Ávila

Sin dudar, es una tragedia el que tengamos que hablar todo el 2020 de la irresponsabilidad que ha significado la gestión ominosa de la pandemia por covid-19. Como sostuvimos, los más de cien mil muertos, los miles de enfermos de cáncer o esclerosis no aplauden, y sus familias menos.

Que existan hoy dos versiones del país también es cierto. Me gustaría decirles que me quedo con el Dinamarca que nos ofreció para el cierre de este año Andrés Manuel López Obrador, pero señoras y señores, les tengo malas noticias. Esa verdad no existe para los mexicanos pensantes.

Eso sí, qué interesante que graviten los otros datos que son socarrona propaganda, cómo afirmar que siete de cada diez mexicanos le aman. Y no lo advertimos de mala fe, solo tratamos de ponderar la lealtad, la moral y la ética de nuestro oficio y asunto arreglado.

Todo lo demás puede ser fantasía, pero lamentablemente, una ilusión que sí mata y de la que tenemos que tener el dato firme, la fuente responsable, para que nuestros dichos tengan sustento, y nunca hiel o capricho.

Pongamos un ejemplo sencillo, no en mis palabras, sino en las observaciones que en la semana propinó a México la Organización Mundial de la Salud, donde no vemos el sentido de descalificarle, solamente para fe ciega y ausencia de autocrítica.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, fue muy claro, y si saben leer en español, adelante, si no que les traduzcan.

a.- “La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el País está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”.

b.- “Ya lo hemos dicho: es importante usar cubrebocas, lavarse las manos, y esperamos que los líderes sean modelos”.

c.- “México sigue gravemente afectado por el covid-19. A todos los líderes del mundo les diríamos que es muy importante que sean un modelo en el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las autoridades, hay confusión”.

Si esto no les basta, qué más podemos esperar en una nación donde parece existir un mundo paralelo, un multiverso del que muchos quisieran escapar, otros ingresar, otros más, rezar para que sea cierto.

Del cuarto piso.- Y finalmente se fue alguien que en la Cuarta Transformación nunca encajó del todo, pues si alguien ha sido ícono de neoliberalismo es Alfonso Romo, todo un personaje del sector privado regio.

La versión oficial la escribió en Twitter el Presidente: “Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo”.

Ya estaba desaparecido desde hace tiempo y sus aportaciones fueron, en los últimos meses, furtivas. Vamos a ver entonces si pronto nos enteramos de qué pudo suceder en estas relaciones amor y odio que han mantenido el Presidente y el empoderado empresario.

En lo económico, es la segunda renuncia más importante de la Cuarta Transformación después de Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda, por cierto, muy enemistados.

Veremos…

Y ayer, en Victoria, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca reveló que “se ha destinado una histórica inversión de 240 mdp en obras hidráulicas que actualmente se llevan a cabo para resolver la problemática del agua en la Capital. Asimismo, se han invertido 56.3 mdp para pavimentar y dar mantenimiento a las calles de la ciudad”.

Bien por este asunto que tanto urge a los capitalinos, en una administración que comanda Pilar Gómez, con todo el respaldo. Los servicios de alumbrado y de limpieza están prácticamente regularizados y se trabaja en la solución integral al abasto del agua.

Del cuarto piso.- Y claro que mucho gusta a los matamorenses la puesta en marcha del llamado Parque Central, mismo que el presidente municipal de Matamoros, Mario López, inauguró, con la finalidad de tener un espacio propio para la convivencia y la práctica del deporte con sana distancia.

Se ubica en la avenida Pedro Cárdenas y este espacio tiene para los atletas y ciclistas una ciclopista en circuito superior de 430 metros de longitud por 4.50 metros de ancho. Esta obra para la recreación y deporte tuvo una inversión de 32 millones de pesos.

Nostra Política.- Jorge Alcocer firmó convenio con Pfizer para adquirir 34 millones 400 mil vacunas contra el covid-19. Chairos de todos los partidos, no es permiso para morir, abusados.

