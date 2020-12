Presupuesto del 2021 será razonable y austero: Pilar G.

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Destacando ahorros que duplican lo presupuestado en el 2020, y tras calificar el Presupuesto de Egresos 2021 como «razonable, equilibrado y austero», la alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal aseveró que en Victoria tendremos más obra pública y mejor infraestructura en nuestras calles sin gastos no escenciales.

En rueda de prensa, Gómez Leal señaló que en la prioridad de incrementar los recursos para la inversión, se redireccionaron los recursos de los victorenses.

«De partidas presupuestales innecesarias a aquellas con impacto directo en la prestación de servicios municipales».

La Presidenta Municipal de Victoria mencionó que el Presupuesto de Egresos del 2021 se sustenta en una visión realista de las necesidades más urgentes del municipio, evitando gastos innecesarios o superfluos.

«Hemos logrado ahorros en las partidas presupuestales destinadas a combustible, energía eléctrica, arrendamiento de oficinas e inmuebles, de vehículos y unidades de transporte y carga no escenciales, contratación de servicios profesionales no esenciales, seguros no esenciales, mantenimientos y refacciones de maquinaria y equipo, viáticos, gastos de alimentación, gastos de representación, compensaciones, pasajes aéreos, congresos y convenciones entre otros».

Por último, Gómez Leal recalcó: «Gracias a las 17 partidas que tendrán gasto cero logramos presupuestar más de cien millones de pesos para inversión pública, es decir un 113 por ciento más de lo presupuestado del 2020».