Van independientes a la búsqueda de apoyo ciudadano: INE

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria.- A partir del 23 de diciembre, los tres prospectos a obtener una candidatura independiente a diputado federal, empezarán a pedir el apoyo ciudadano en municipios como Matamoros, Reynosa y Ciudad Madero.

Prestarles la credencial de elector para el registro de datos y la toma de una fotografía para incorporarlo a la aplicación no implica cometer un delito electoral, siempre y cuando sea el aspirante o uno de sus auxiliares, estableció Olga Alicia Castro.

La presidenta del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que en los próximos días, cada uno de los tres prospectos a obtener una candidatura a diputado federal por la vía independiente, recibirán capacitación sobre el uso de la aplicación móvil.

“Efectivamente va a haber personas pidiendo datos, la credencial de elector, a la cual le van a tomar una foto para cargarlo al dispositivo e ir acumulando en la aplicación del Instituto” indicó.

Señaló que el INE no aceptará copias en papel, toda vez que la aplicación permite el envío de una fotografía de la credencial de elector en el momento, de tal manera que si no se proporciona los datos para que sean reconocidos por el sistema, no permite la captura.