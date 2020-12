Reaparece Lalo Mora y comparte conmovedor mensaje

Vía Instagram, El Rey de Mil Coronas compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento para todos aquellos que lo cuidaron durante su lucha contra el Covid-19 y, por supuesto, para todos sus fans.

«Soy Lalo Mora y quiero mandarle un saludo a toda mi gente bonita, para todos los doctores y enfermeras y enfermeros, toda la gente que me cuidó, para los amigos de Lalo Mora que son Catarino Leos, Eliseo Robles, don Chayo, Ramiro Delgado, mi compadre Lupe Esparza, Leandro Ríos», dijo el intérprete. «Para mi querido público que no me ha dejado de la mano nunca, para todos los que rezaron por mí, para todo México, para toda la humanidad, para nuestra madre tierra que nos reclama, y se han ido muchos, pero afortunadamente me dejaron a mí, tal vez todavía no pago lo que debo».

Por último, recalcó el gran cariño que siente por sus fanáticos, quienes jamás lo abandonaron en su lucha contra la terrible enfermedad.

«No tengo palabras para agradecerles, pero les digo que los quiero con todo el alma y gracias por rezar por mí, creo que les debo mucho (…) No sé porqué tengo tanta suerte, pero así lo quiso Dios y así es mi destino», finalizó.