AMLO y Sheinbaum ‘invitan’ al encierro por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador “invitó” en un mensaje a la nación que en diciembre las familias permanezcan en casa y que pongan en práctica el distanciamiento social para evitar una propagación desmedida de Covid-19 en el país y específicamente en Ciudad de México.

“Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que, en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones, (…) actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de covid-19 sigue causando estragos y, mientras no haya una vacuna, lo mejor de todo es cuidarnos a nosotros mismos”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, se sumó al llamado del presidente y exhortó a la ciudadanía a que, si la gente debe de realizar sus compras navideñas, solo lo haga una persona por familia y en medida de lo posible, hizo un llamado a los capitalinos a no salir, solo en caso de ser necesario, a fin de evitar la propagación del coronavirus.

“Nos unimos al llamado del presidente, si no tenemos nada importante, no hay que salir, tenemos que guardar sana distancia, comunicarnos por videollamada; no hagamos fiestas ni reuniones con amigos, y si presentas síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, se debe de hablar de inmediato a Locatel para recibir atención médica”.

El presidente presentó un decálogo sobre las medidas a tomar como optar por la comunicación telefónica o digital con la familia y amigos, pero en caso de que este tipo de reuniones no puedan ser evitadas, pidió que éstas no sean amplias, sino limitadas.

Pero remarcó que en su administración “no se van a limitar las libertades con medidas coercitivas ni restricciones como el toque de queda”, porque él está convencido de que el pueblo de México “es responsable, educado y consciente” de la situación sanitaria y remarcó que “los capitalinos son muy fraternos y respetuosos, y están muy informados y despiertos”.

Por separado, Sheinbaum anunció que Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja con alerta al máximo durante la próxima semana, debido a la continua tendencia al alza en hospitalizaciones por Covid-19 en el territorio.

La mandataria también agradeció el apoyo del gobierno federal por ampliar la ocupación hospitalaria, pues se sumarán 600 camas a distintos centros médicos de Ciudad de México.

Con información de: milenio.com